萬安演習今天登場並實施人員離車疏散，總統蔡英文提醒民眾，演習將會進行防空警報測試，以及透過手機傳送空中威脅告警簡訊，請大家收到簡訊時，不要驚慌。
蔡總統透過臉書提醒民眾，注意萬安演習。她說，這週開始，全國將進行分區演習，北部地區將在今天下午1時30分到2時實施。台北市也將演練「車停人疏散」，請市民依引導進行疏散避難。
她說，演習將會進行防空警報測試，以及透過手機傳送空中威脅告警簡訊，請大家收到簡訊時，不要驚慌。
萬安演習今天登場並實施人員離車疏散，總統蔡英文提醒民眾，演習將會進行防空警報測試，以及透過手機傳送空中威脅告警簡訊，請大家收到簡訊時，不要驚慌。
蔡總統透過臉書提醒民眾，注意萬安演習。她說，這週開始，全國將進行分區演習，北部地區將在今天下午1時30分到2時實施。台北市也將演練「車停人疏散」，請市民依引導進行疏散避難。
她說，演習將會進行防空警報測試，以及透過手機傳送空中威脅告警簡訊，請大家收到簡訊時，不要驚慌。
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