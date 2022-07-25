石家莊飛行學院殲-10飛行學員空戰訓練

中國正以破紀錄的戰機產能擴大機隊，分析家周日說，解放軍將確保有足夠的合格人員來駕駛這些尖端戰機。而中方空軍和海軍航空兵最近在招募和訓練人員上，都出現了新進展。

據中方官媒《環球時報》24日報導，石家莊飛行學院首批殲-10飛行學員最近結業，已被派往前線作戰部隊。

石家莊飛行學院2020年首度接收殲-10戰機，並開始測試新訓練計畫。據央視報導，在舊式培訓計畫下，1名學員需要花4—6年，才能獲得飛行4代戰機的資格。然而，透過新計畫，卻只需要3年，大幅縮短了學員成為戰備飛行員的時間。

新計畫的第一批學員平均年齡23歲，是從空軍航空大學飛行學員中隨機挑選來的，受過初教-6初級教練機的訓練。而他們在完成教練-10先進教練機的訓練後，去年7月轉而接受殲-10訓練，並完成了與飛行教練的空對空，還有和陸軍防空部隊進行的空對地模擬實戰訓練。

石家莊飛行學院殲-10學員實戰訓練

負責試訓任務的石家庄飛行學院旅長謝豪說，他們的教學緊貼戰場，組織學員與陸軍防空兵部隊展開對抗演練，增加多機空戰、實彈實投等戰術訓練比重，讓飛行學員加速轉變為戰鬥員。

另一方面，據中方海軍官方微博上周五公開的影片，他們最近也完成了年度艦載機飛行學員招募。