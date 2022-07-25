由於市場需求，奶粉企業不得不主動降低庫存，也讓奶粉企業的半年報成績單受到超乎預期的衝擊。近日，中國飛鶴、澳優等奶粉企業公佈了業績預告，受到降庫存等運營策略的調整影響，其上半年收入和淨利潤都有所下滑。

公告顯示，中國飛鶴上半年收入約在人民幣（下同）95億元到98億元，較2021年同期的115億元下降14.9％到17.4％，並預計上半年淨利潤為22億到25億元，較上年同期38億元減少33.4％到42.4％。中國飛鶴港股股價25日受此影響，一度跌逾15％、報7.04港幣。截至25日11點32分，中國飛鶴跌12.74％、報7.26港幣。

中國飛鶴將業績下滑的原因歸於出生率下降，並於2022年採取新鮮戰略，降低星飛帆等產品的管道庫存、保持貨架高新鮮度，且對分銷管道整體庫存水準進行更嚴格的控制。

澳優也發布業績預報，稱上半年收入預計在33.5億到35億元，年減18％到21.6％，其中自有品牌牛奶粉收入從上年的20.5億元下降到10.8億元到11.8億元，下降42.5％到47.4％；自有品牌羊奶粉收入15.8億元到16.8億元，年減0.5％到6.4％；這也導致澳優上半年淨利潤約在9,500萬元到1.6億元，年減73.1％到84％。

截至11點32分，澳優港股跌1.7％，報6.37港幣。