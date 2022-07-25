凱基證券積極拓展業務團隊，領先業界的BMA（Brokerage Management Associate）經紀事業菁英招募計畫，今年度將再招募優秀人才加入。凱基證券扎實的業務人才培育計畫，近期榮獲財訊雙周刊「最佳業務團隊」的肯定，有別於一般證券及金融同業，為提供給客戶一流的投資體驗，對於錄取的BMA菁英提供全方位的嚴謹訓練，包含完整的投資商品、專業知識及風險觀念等，對有志學習專業財經能力與經紀業務的年輕優秀人才相當具有挑戰及吸引力。

為了培育更多的全方位投資理財菁英，凱基證券精心打造的BMA招募計畫，具備三大特色：一、完整學習：凱基證券擁有一流團隊，針對全產品提供完整培訓及精闢分析，並建立導師制度，由Mentor（指導老師）引導職涯發展每個階段，傳授豐富的實務經驗，加速培訓成員對專業的深化速度；二、獎金激勵：培訓學員除了保障底薪，還有培訓津貼及獎金制度，透過獎金激勵表現良好的學員；三、在地服務：藉由在地導師指導，讓培訓成員經營自己熟悉的區域及人脈，在地深耕後更能落實「值得信賴」的核心服務理念。

第一屆BMA薛姓儲備菁英表示，凱基證券的Mentor導師計畫，帶給她相當大的協助，除了豐富的財經知識之外，還有如何傾聽客戶心聲及發掘需求，提升自己的心理素質，這些技能一輩子都很受用，特別當每一步目標都逐漸達到，會覺得這份工作非常充實開心。

凱基證券表示，國內外大專畢業生持有證券商營業員或高級營業員證照即符合應徵資格，歡迎喜歡接觸人群、善與人互動、學習力佳，對證券工作有興趣者加入團隊。

凱基證券2022 BMA招募自即日起至8月15日，書面審查通過即通知面試，讓培訓優秀菁英與職場無縫接軌，歡迎大專院校畢業兩年內，跨領域多元人才加入，活動詳情及報名資訊可逕洽凱基證券官網BMA招募活動頁面查詢：https://event.kgi.com.tw/news/event/BMA/index.htm。