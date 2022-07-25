2022年甫獲GTS兩顆星認證的礁溪山形閣， 第三回「山形祭」以實際行動推出「大眾運輸環保ECO IS SEXY！」住房專案，雙人溫泉客房價格8000元起，為感謝客人共同跨出永續愛地球第一步，山形閣將再加碼贈送每間雙人房800元的大眾運輸交通費用，並自房價中直接扣除， 三人房補助1200元， 四人房補助1600元。

GTS國際綠色旅行標章是以倡導全球永續與綠色旅遊為目的，強調友善採購與在地回饋，山形閣一直期待在飯店發展的同時， 也能一起降低對生態環境與文化傳統的破壞，維持在地居民生活品質， 並提升在地經濟發展. 並致力關注於環境保護的議題， 以求連結宜蘭在地特色觀光產業鏈，共同推廣與分享蘭陽之美。

山形閣這次的住房專案希望能傳達節能減碳的概念外， 同時也希望大家在每逢假日就容易壅塞的交通狀況下，能夠把雙手從方向盤上離開，悠閒的欣賞沿途的風景，多點時間與親密的朋友或家人再一起享受更多的sexy時光。

山形閣「大眾運輸環保ECO IS SEXY！」住房專案日期為8/6日至8/7日，內容包括：1.房價內含精緻早餐。2.住房專案加贈DIY手作體驗課程（時段限定）及6張山形祭園遊券（時段限定），依房型定額人數提供。另贈祭典最中點心盒（雙人房1盒， 三/四人房2盒）。3.住房專案享加碼送現場攤位過關送神秘小禮物，闖關集QR CODE抽獎活動。每房有機會再抽住宿券、湯屋券...等大獎。「山形祭」大眾運輸環保ECO IS SEXY！住房專案無提供停車位，亦無提供付費停車。