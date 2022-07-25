美媒爆料馬斯克（Elon Musk）與好友、谷歌共同創辦人布林的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）發生婚外情。

全球首富馬斯克（Elon Musk）否認與好友、谷歌共同創辦人布林的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）發生婚外情，外媒起底沙娜漢的背景，發現她的成長故事相當勵志，父親有精神疾病，母親是赴美華人，童年時期雙親都無業，全家靠著政府的食物券過活。沙娜漢靠著自己打拼、力爭上游，成為一名律師，並且創辦公司。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述消息人士爆料，去年底馬斯克與好友、谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子沙娜漢短暫發生婚外情，導致布林與沙娜漢訴請離婚，並動怒賣掉所有對馬斯克公司的投資，馬斯克後續否認報導，痛斥報導「胡說八道」，更稱自己已經好幾年沒有過性生活。

谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）的分居妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）曾出席時尚秀。

外媒也起底沙娜漢的背景，綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，37歲的沙娜漢出生自舊金山灣區的貧困家庭，她先前接受雜誌「Modern Luxury」專訪時提到了兒時面臨的困難，以及這些困難如何讓她自立自強，變成一名女企業家。

她說當她出生時，母親才從中國大陸移居美國2年，9歲時父親又被診斷出患有雙極型思覺失調症（bipolar schizophrenia），幾乎整個童年時期雙親都沒有工作，「不只沒有錢，也幾乎沒有家長的指引」，「你也可以想像家裡有一名患有精神疾病的父親，總是非常混亂和恐懼。」

谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin，右）與分居妻子沙娜漢（Nicole Shanahan，左）過去多次恩愛出席公開活動。（資料照／TPG、達志影像）

「身為一個小孩，我真的必須靠自己理解世界如何運作」，沙娜漢說她學會自立自強，12歲時就去餐廳擺盤，並且學會運用網路申請大學和工作，她回憶童年的苦難讓她學會了用非常有創意的方式競爭。

2003年沙娜漢入讀西岸皮吉聲大學（University of Puget Sound），並且取得經濟系及中文的學士學位，2013年她又前往新加坡國立大學（National University of Singapore）修讀全球智慧財產權貿易及中國法律，後續又在加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）攻讀法律。

20多歲時沙娜漢在專利保護公司RPX Corp擔任專利專家，不過工作期間遭到性侵犯，10個月後請辭，在那之後沙娜漢罹患了嚴重憂鬱症，讓她完全放棄法律。

谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）與分居妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）過去多次恩愛出席公開活動。（資料照／TPG、達志影像）

不過後續沙娜漢重新站穩腳步，甚至創立了自己的人工智能專利管理公司ClearAccessIP，2020年她又創立投資公司Bia-Echo，主要投資支持生育壽命與平等、司法改革、保護健康宜居地球的公司。

沙娜漢還曾擔任過史丹福法律資訊學中心（Stanford Center of Legal Informatics）的研究員，期間她推動將數據科學應用在地區檢察官與社區組織間的起訴程序。

沙娜漢說，她的目標是創造「思想遺產」（legacy of ideas），希望自己的遺產成為其中一種想法，成為其中一種力量、愛及同情心。

沙娜漢先前曾與一名財務主管有過一段婚姻，2015年她在瑜珈靜修中認識布林，兩人於2018年低調舉行婚禮。

2018年11月谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）與大腹便便的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）恩愛出席公開活動。（資料照／美聯社）

沙娜漢過去曾公開談論自己面臨生育問題，她在30出頭時凍卵，但在歷經3度製造胚胎失敗、造訪30多次醫院後，她坦言自己並不如自己以為的堅定不移。

沙娜漢後續與布林生下一名女兒。布林與沙娜漢目前正在進行離婚手續，據悉沙娜漢要求100萬美元（約新台幣2989萬元）分手費，高於婚前協議中她同意的數字。布林身家達950億美元（約新台幣2.83兆元）。