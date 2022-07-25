台灣從今年起開放港澳生前來就讀高中職及五專，「2022台灣高中職五專教育展」（www.hightw.org）以線上展覽的形式，7月25日起至8月31日舉行，全台有32所公私立高中職及9所五專共41校參展，希望吸引更多港澳生前來就學。

港澳學生到台灣就讀高中職及五專，只要持有中三以上同等學力，符合身分資格即可申請。「2022台灣高中職五專教育展」是由台灣民間支援香港協會主辦、私立教育事業協會協報，，提供港澳生赴台升學的最新情報，以及學費、獎學金等資訊。

同時，還有2場「港澳中學生2022赴台升學輔導講座」，分別於7月30日和8月13日在香港九龍舉辦，採香港實體講座與台灣線上直播同步連線，讓港澳同學在香港即可以直接掌握留學台灣的第一手情報。

桃園永平工商校長胡劍峰表示，台灣面臨少子化，學校希望多招些境外學生來就讀。永平工商目前有4000多位師生，其中包含400多未來自東南亞國家的學生，有自信招進港澳生後，能將他們照顧好。

台南市育德工家校長張榮修說，航太產業為未來發展趨勢，全世界目前缺少2萬多個飛機維修人才，而育德工家設有「飛機修護科」，並花了4000萬元建置了航空館，提供學生最好的學習環境及設備。針對港澳生來台就學，學校將利用彈性課程及社團時間開設華語課程，幫助他們盡早融入台灣生活。

中華醫事科大校長孫義民強調，他們學校不僅有完整的專科、大學與碩士等學制，護理、醫事等科系著重培育健康產業的頂尖實務人才，保障畢業即就業。就讀中華醫大五年一貫人才培育課程，進可攻退可守，能依興趣選科，也能跨域學習，提升職場競爭力。