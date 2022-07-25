楊貴媚（左起）、鍾欣凌、嚴藝文首度挑戰過往從未接觸過的板畫技藝。（桂田文化藝術基金會提供）

儘管腳麻，鍾欣凌仍專注作畫。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚（左起）、鍾欣凌、嚴藝文下集將挑戰採蜂蜜任務。（桂田文化藝術基金會提供）

下集裡，楊貴媚（左起）、鍾欣凌、嚴藝文將前往《俗女》拍攝景點一遊。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的公視、八大實境節目《老少女奇遇記》，在最新一集中前往第2站美食之都台南，此趟閨蜜之旅最重要的就是要向「國寶藝術家」顏振發師傅學習手繪製作電影看板，重現楊貴媚主演的《無言的山丘》劇照看板，也因為看板將呈現20年前楊貴媚演出《無言的山丘》的年輕身影，讓作畫的鍾欣凌、嚴藝文頗有壓力，忍不住開玩笑說：「如果搞砸，不是師傅會翻臉，是媚姐會翻臉。」

3位少女首度挑戰過往演藝生涯從未接觸過的板畫技藝，竟瞬間成為「豬隊友」笑料百出，楊貴媚表示畫電影看板真的不像大家一般在畫紙上作畫那麼簡單，光是調色、筆刷上的差異就讓她們要去調適困難，「看顏振發師傅畫好像很簡單，但沒想到一下去畫這麼多細節要顧，畫一畫後我們3個人就變成3種風格，拼在一起後就變成抽象畫了，還好有顏師傅的神救援幫忙。」雖然3人笑稱自己的作畫功力有待加強，但仍堅持要親手完成電影看板，就算在小板凳上坐到腳麻也持續作畫，深度體驗、認真的態度也獲得顏振發師傅的肯定。嚴藝文透露自己其實很喜愛手工藝，「作畫的過程倒是不會痛苦，我還滿享受這種可以獨自一人專注完成一件事情的時光，但比較擔心師傅會生我們的氣，因為我們有時候真的太吵了，畫一畫就開始吵說要吃飯，甚至還去問師傅說有教過什麼女朋友，問一些五四三沒禮貌的問題。」

3人在跟師傅學習繪畫期間，發現顏振發師傅對生活有些不拘小節，像是手機螢幕保護貼壞了不換、老花眼鏡螺絲鬆落也不修，發現顏振發師傅質樸個性的3人當下共同謀策一場「詐騙」，有意將顏師傅的手機、眼鏡拿去修理，楊貴媚先假裝要與師傅交換通訊軟體便騙走師傅的手機，接著再假裝請師傅拍照，讓師傅交出手上的老花眼鏡交給嚴藝文，過程中鍾欣凌也不斷地轉移師傅注意力，最後總算成功幫師傅更換手機保護貼與修理老花眼鏡。

顏振發師傅發現後笑稱3位少女是「詐騙集團」，許多網友也被此段感動，紛紛表示「美麗心善的詐騙集團」、「師傅好可愛、三個姊姊也好善良」，鍾欣凌笑說此趟相處真的感受到師傅單純、質樸的個性，也許就是這種個性造就了他多年來的堅持，「這次跟著顏振發師傅，才發現作畫真的不容易，他明明是大師了，但還是堅持每次都是從最基礎的畫格子開始，他能夠堅持在全美戲院作畫50年真的很不容易，而且我覺得他在這些過程中甘之如飴，每當師傅坐下來開始作畫的時候，我都覺得看到了一個專屬於他的小宇宙，誰都無法侵犯跟打擾。」

下集《老少女奇遇記》中，顏師傅與3人繼續趕製電影看板，經過一周的努力總算大功告成，當眾人滿心歡喜期待隔天重映會到來時，卻發生了意想不到的事情...。《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。