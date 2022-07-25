高雄黃姓老董6年前花1億元購入美術館特區「華人匯」2戶豪宅建案，後來公司資金周轉不靈想解約，但又不願被扣高額違約金，找來聲稱熟識建設公司高層的羅姓表外甥幫忙。沒想到羅男幫忙拿回2000萬元後私吞，雙方鬧上法院。一審依背信罪判羅男2年6月，高雄高分院日前宣判、維持原判定讞。

2013年5月中旬，羅男鼓吹黃男投資美術館特區豪宅，黃男認為有利可圖，砸1億元買下兩戶，其中一戶以其胞弟名義購入，總價5000萬元，同年底黃男胞弟再將產權讓渡給黃男妻子，2016年1月產權才回到黃男手中。

但2016年黃男因公司資金周轉不靈，先退掉其中一戶，為了避免15％訂金被沒收，委託聲稱與建設公司熟識的羅男協助解約、取回已繳價金2000萬元。

羅男聲稱，需擁有房屋契約權利，才能跟建商高層談判降低違約金，黃男聽聞後照辦。2016年7月18日羅男與建設公司順利解約且不用付違約金，但退回的2000萬元卻中飽私囊，羅男發現後索討不成，氣得提告。

一審時羅男辯稱，黃男曾欠他3000多萬元未還，解約也需要活動費1、2百萬元，黃男答應要給他600萬元也未曾兌現，他才把建設公司退回的訂金拿來抵債。

法官認為，羅男針對黃男的負債全都提不出相關證據，且隱瞞退款資訊將近1年，直到黃男催討也未有主張抵銷的意思，明顯隱匿退款資訊。一審依背信罪將羅男判2年6月，上訴至高雄高分院，法官認為原審判決並無不妥，仍判羅男2年6月定讞。