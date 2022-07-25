高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈。（林昆明提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶因有住戶不注重衛生整潔，導致環境髒亂，孳生許多老鼠四處鑽竄，就有民眾在家中擺放捕鼠籠，半年來竟捕獲多達148隻老鼠，讓周遭住戶相當無奈，對此，高市府環保局表示，針對該案已依廢清法告發13件次，並累積裁罰金額3萬8700元，後續將儘速聯合相關單位依法執行後續清除作業。

寶獅里里長林昆明表示，克武路周遭透天厝房價高達上千萬，大多都居住退休公務人員，居住環境相當單純，但卻有一名約50多歲獨居男子家中環境髒亂，導致社區鼠輩橫行，住戶不堪其擾，多次向該男反應、抗議，但他卻仍置之不理。

林昆明表示，該名男子的親人10年前搬離該住處，獨留男子在該處生活，但男子衛生習慣不佳，食物、廚餘及所有物品均隨意堆放在屋內，引來老鼠後，不僅未妥善處置，反而還去買飼料餵養老鼠並讓牠們隨意亂竄，周遭的住戶均受老鼠大軍侵擾，緊鄰男子透天厝的住戶更是首當其衝，短短半年就在家中捕獲多達148隻老鼠。

林昆明指出，先前曾趁著登革熱消毒時進入該男居住地透天厝，發現屋內環境狀況實在太過惡劣，所有東西任意擺放，食物、廚餘發出的刺鼻惡臭更是少不了，還有一堆老鼠屎及鼠屍臭味，該男的衛生習慣已經引起附近居民公憤，也讓大家相當無奈。

對此，環保局表示，已對該住戶從今年3月14日到7月22日止依違反廢棄物清理法第11條第1項規定告發13件次，累計裁罰金額3萬8700元，此外，由於房屋所有權人居住於外縣市，現有住戶為其家人，連絡不易，市府將盡速取得屋主同意後，聯合相關單位依法執行後續清除作業。