最新病況曝！林志穎撐過72小時觀察 車禍細節「仍無法完整還原」

林志穎弟弟林志鑫（前）與經紀人阿任說明哥哥病情。（粘耿豪攝）

林志穎弟弟林志鑫說明哥哥病情。（粘耿豪攝）

林志穎上周五（22日）開特斯拉載兒子Jenson，行經桃園蘆竹區中正橋時，發生自撞中央分隔島意外，特斯拉起火燃燒，所幸父子被熱心民眾即時拖出車外，逃過一劫，Jenson僅輕傷，林志穎全身多處受傷、肩膀多處骨折，目前在林口長庚醫院加護病房（ICU）觀察中，外界都很關心林志穎狀況，今（25日）下午2點則由林志穎弟弟林志鑫和經紀人在林口長庚醫院說明最新狀況。

林志穎弟弟林志鑫和經紀人在林口長庚醫院說明最新狀況，林志穎目前意識清楚、能進行簡單對話，後續將會進行手術，但手術內容礙於私人因素無法公開。至於車禍發生情況眾說紛紜，由於只有林志穎本人最清楚，經紀人和親友有試過要詢問，但林志穎目前狀況仍無法完整還原，將等他康復後再做說明。經紀人指出，林志穎感謝外界關心，他不願再多浪費社會資源，這是最後一次跟大家說明狀況。

藝人林志穎22日載著兒子要參加卡丁車賽事，不料在桃園市蘆竹區中正橋撞上電線桿，所幸目前他和兒子狀況穩定。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

林志穎車禍說明記者會現場，弟弟林志鑫親現身說明。(中時娛樂YouTube頻道)

林志鑫表示，嫂嫂林若儀自事發後就不眠不休照顧林志穎，呼籲外界不要做太多聯想，「對家屬來說，林志穎跟孩子的健康安全是最重要的，各界的祝福跟鼓勵我們收到了，這將是林志穎復原最大的動力」。同時，林志穎家屬也強調，要向救命恩人表達感謝，待林志穎情況更穩定後，會再親自道謝。

林志穎發生車禍後，傷勢引發各界關心，弟弟林志鑫事發當天表示：「接下來2、3天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家，謝謝所有關心他的民眾和歌迷們。」而林志穎愛妻陳若儀則在昨（24日）首發聲報平安，表示林志穎每天都有進步，「目前志穎的狀況相對穩定，Jenson也是輕微受傷，正在觀察及休養當中」，陳若儀強調：「主要是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，讓身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。