民進黨桃園市長參選人林智堅近來因論文與棒球場事件疲於應付，昨(24日)特地召開記者會說明，但仍未將8、90%的重複率、錯同樣的字交代清楚，有媒體人眼尖抓包，林智堅資料有地方馬賽克沒打好，關鍵人物助理的名字曝光，一查下去發現此人身分驚人。

資深媒體人黃揚明臉書PO文「林智堅關鍵證據解密：助理「玲宜」曝光了！」，他指出，林智堅昨天秀的EMAIL和公開手板上，帳號與部分名字全被打馬賽克，「這位經手林智堅的論文助理身分是記者會上最高機密」。然而EMAIL的郵件摘要，助理的名字忘記打馬，被聯合報記者拍了下來，稱謂「玲宜」因此曝光。

黃揚明表示相當湊巧，楊玲宜(左4)就是即將接任中華大學董事長李妍慧的議員之位，後者將投入立委選戰。(圖／李妍慧辦公室)

黃揚明指出，這位玲宜就是林智堅2014年就任時，市長辦公室副主任「楊玲宜」，他質疑，市長讀碩士班，領取公帑的辦公室副主任幫市長處理私人論文事務，否公私不分？他表示，指導教授傳給林智堅相關論文，卻還要先經手到辦公室副主任信箱，那又要如何證明論文是林智堅本人所寫？要求林智堅團隊說清楚。

黃揚明接著爆料，楊玲宜跟在林智堅身旁已超過12年，從林還是議員時就擔任其助理，一路隨著林不斷升官，更巧的是，民進黨現任新竹市議員、黨的發言人同時也身兼中華大學董事長的李妍慧為了投入立委選戰，放棄議員連任，接任的剛巧就是這位楊玲宜。

黃揚明繼續說，6月的新聞報導中，楊玲宜才在前一個月錄取上台大國家發展研究所碩士班，成了林智堅的學妹，大酸「恭喜玲宜不用再以市長研究生助理的身份與陳明通教授通信了，而是以堂堂正正的國發所碩士生，相信您一定能勝任、並且與前老闆林智堅一樣，順利取得人生的第2個碩士學位」。