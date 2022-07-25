一名女網友表示，與高帥的頂大高材生男友感情穩定，但她近期卻不小心喜歡上另名認識已久的男友人，誇讚對方多金又幽默，不曉得下一步該怎麼走。文章曝光後，網友都看傻眼。

這名女網友在《Dcard》感情板吐露心聲，透露現任男友為高帥的頂大高材生，兩人交往2年感情穩定，直到上月間一大群好友出遊，才突然發現同行且認識很久的1名男友人，其個性與談吐完全符合她的擇偶標準，那位男友人有錢又有趣，唯獨身高、長相與學歷遠遠不及現任男友。

女網友表示，男友各方面都很好，但比起家裡管很嚴的男友，認識很久的男友人有如「陪她在青春裡叛逆一次的人」，她也無法克制自己的情感，實在不曉得該怎麼做，希望廣大網友可以把她罵醒。

文章曝光後，不少網友表示，「分手吧，妳不配妳男友」、「如果想好了，就好好說清楚，選擇自己想要的沒什麼不對，不要勉強了又走到差勁的結局，兩敗俱傷」、「很好奇等妳三十歲後，回來看這篇文時會有什麼體悟」、「心動是本能，忠誠是選擇」、「沒同居，不用太早說穩定」。