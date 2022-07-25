民進黨南投縣長參選人蔡培慧，25日率綠營參選人在營盤口誓師。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，25日率綠營參選人在營盤口誓師。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，25日率綠營參選人在營盤口七將軍廟參拜。（廖志晃攝）

民進黨提名南投縣長參選人蔡培慧，25日率綠營鄉鎮市長及縣議員參選人，在南投市營南里營盤口的七將軍廟，舉行「團結前行，南投升級」誓師大會，以當地為出發點，則是寓意「贏回南投，全盤攏贏」。

蔡培慧表示，營盤口是先輩進入南投開發的源頭，包括原住民、閩、客還有台灣省政府疏遷，乃至於新住民，都在當地匯流，更是人文薈萃、農業興盛與觀光科技產業匯集之地，因此，選在營盤口誓師希望贏回南投。

蔡培慧邀集綠營參選人向七將軍敬拜祈福，包括埔里鎮長廖志城，南投市長參選人賴燕雪、名間鄉長參選人陳翰立、集集鎮長參選人陳昭煜、水里鄉長參選人葉銘豐、屯鎮長曾煌綦；還有縣議員參選人廖梓佑、王秋淑、陳宜君、葉仁創、楊玉秀、林良政、陳玉鈴、李帛璋、曾琮愷、沈夙崢、吳棋楠、蘇昱誠、江秉翰等人都到場，展現團結氣勢。

將擔任蔡培慧競選總部榮譽主委的副總統賴清德、台北市長參選人陳時中，都錄影表達祝福。

立委羅美玲表示，蔡培慧選在營盤口誓師，團結穩健前行，今年11月26日，南投人相信自己、展現想要改變的決心，全國人民將會看見南投的改變。

曾與蔡培慧角逐黨內縣長提名的集集鎮長陳紀衡，擔任蔡培慧競選團隊發言人，他認為南投縣選民結構不是藍大於綠，因為本屆總統大選時，民進黨蔡英文的得票數，遠高於國民黨韓國瑜；未來南投要改變，就看今年11月26日選舉投票了。