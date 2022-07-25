砸逾百億重金打造的日本三井lalaport購物中心，今（25）日將舉行上梁儀式，拚年底試營運，串聯「大車站計畫」啟動，推升東區房市近幾年飛漲！以上半年區域建物第一次登記案量為例，5年來成交量不僅暴增11倍，房價也從1字頭暴衝到5字頭！

其中，豐邑機構旗下位於三井lalaport購物中心第一排的「浩瀚湖濱城」預售案，7月初已經率先喊漲，每坪開價從4字頭調漲到5字頭！

受惠台中市府耗資600億元推動開發的「大車站計畫」，舊城區迎來翻轉契機！其中，東區以台中火車站為核心蓬勃發展，包括干城「六期商業特區」繼秀泰影城一、二館進駐，全聯、福容開發也於去年快手搶標地上權，掀起熱烈討論。

此外，位於台中火車站後站的「台糖湖濱生態園區」，將有拼年底營運的三井lalaport購物中心，加上威秀影城8月將回歸大魯閣新時代購物中心，東區房市利多爆棚！

新建物取得使照後，應隨即辦理建物所有權保存登記，根據台中市地政局統計，東區今年上半年建物第一次登記案件共計419棟，回溯2018年同期僅36棟，5年間暴增11倍，且成長幅度逐年竄升，顯見在區域發展推動下，新屋如雨後春筍般冒頭。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，自台中火車站新站啟用加上大智路開通，東區在敞開交通軸線後正式蛻變，匯聚市府「大車站計畫」投資、購物商場插旗，以及台糖湖濱生態園區及樂業寵物公園可供休憩，宜居環境儼然成為現代人宜居首選，磁吸各大建商看好後市搶進。

綜觀今年東區新案，以甫進場的名軒（1442）開發「台中新站」受到關注，其基地位於公園東路、南京二、三街口，周邊匯聚秀泰影城、站前商圈，加上緊鄰的三井lalaport到位，將坐擁百貨金三角機能。該案採先建後售，產品規劃23-36坪、2-3房，預計今年第四季完工。

同為麗寶集團體系的鵬程建設，挾帶旗下建案「鵬程星境界」去年4字頭成交氣勢，將於南京三街規劃「鵬程練武段1063地號」案，占地近1,300坪，預計推出地上19層、總戶數101戶的住宅大樓產品。