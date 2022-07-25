台中市潭子火車站附近經營滷味攤的曾姓老闆，昨(24日)深夜突遭人持槍轟中頭部送醫不治，引發各界關注。對此，國民黨立委李德維今(25日)在臉書質疑，新任警政署長黃明昭上任短短不到一個月，北中南東接連傳出槍響，平均每五天發生一起槍枝案件，全國治安亮起紅燈，難道黃明昭「鎮」不住國內蠢動的黑槍與黑道？

李德維在臉書談到，據統計，今年前六月查獲617枝槍，平均每天3.4枝，中央治理治安失能，難道現在人民要穿著防彈背心、頭盔，才能安心上街、工作；上個月底前警政署長陳家欽申請提前退休，「黃明昭以『搭噴射機的速度』，五年內就由基隆市警察局長、高雄市警察局長破格拔擢為警政署長，當時便引發外界熱議，警政人才培育不易，若因政治因素引發高層震盪，恐不利國內治安穩定」。

李德維指出，黃明昭上任至今不到一個月，全國槍案紛傳，平均每五天一起，首先，7月8日新北當鋪和歇業茶行，遭一名未成年槍手連開數槍。不到一周，7月14日南投離職員工行刑式狙殺前老闆釀4死，黃明昭親自南下坐鎮，隔天7月15日高雄就發生行車糾紛，駕駛亮槍攻擊，鋼珠彈射穿轎車車窗，緊接著，7月19日宜蘭警查黑幫意外破擄人案，查獲衝鋒槍、毒品，如今再度發生台中滷味攤老闆當街遭連開3槍。

李德維認為，亂世需用重典，槍枝問題流竄全台，顯然已非單一縣市所能防堵，而是全國政策與結構的沈痾，蔡政府若不願正視問題，恐怕換了多少「免洗筷」警政署長都無法解決問題。