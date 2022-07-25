新北市府提升居家托育幼兒照顧品質並提供保母與家長的互動平台，開發「新北居家托育APP」，是全國首創專屬於新北市居家托育人員及家長的聯絡互動APP，「新北居家托育APP」目前已上架Google play與App Store兩平台，搜尋關鍵字「居家托育」就可找到，歡迎居家托育人員與家長可以下載使用，一起體會利用科技達到智慧托育的便利。

新北市長侯友宜表示，新北市開發居家托育APP，主要希望藉由科技為居家托育人員節省時間，讓其可以解放雙手，更有效率的紀錄幼兒生活，提升照顧品質，與家長溝通無障礙，達到智慧托育好輕鬆的目的。

侯友宜說，居家托育人員平日在照顧幼兒作息時，會用聯絡簿記錄孩子生活點滴，做為與家長的溝通管道，只是傳統手寫會花費較多時間，且也有字跡潦草、保存不易等問題，新北市建置「新北居家托育APP」，其中共有4大特色：「一鍵點選 記錄孩子生活好輕鬆」、「多功能聊天室 雙向溝通輕鬆好辨識」、「家長接送通知 自動定位超便利」、「下載每月精美聯絡簿 完整保留親愛寶貝成長點滴」。

板橋的賴姓居家托育人員表示，自己本身照顧3名幼兒，每天除照顧外，還會用聯絡簿記錄孩子的各種生活作息，好讓家長能夠了解孩子的受照顧情況，只是手寫會花費許多時間，現在有了APP後，用手機輕鬆點選就可以記錄，真的方便多了，而且家長要來接孩子時，還可以發送接送通知，這樣幫孩子收拾回家的東西就不會手忙腳亂了。

社會局兒童托育科長林秀穗說，新北市截至今年6月底止，0至未滿2歲人口為4萬8435人，其中家內自行照顧人數約為2萬9120人，約占59.5％，可提供家外托嬰中心及居家保母照顧者計1萬9315人（約占40.5％），已高於衛福部推估之全國平均值10-15％，是六都之首。

另截至今年6月底止，登記托育人員數為6841人，其中在職人數為4094人、待職人數為1417人、停止人數為1330人，亦為全國之冠。

為照顧新北市居家托育人員，針對加入合作聯盟暨準公共化服務之居家托育人員，提供2500元托育專業服務津貼，每年加碼補助500元責任保險費用，對於每年通過考核的準公共居家托育人員，提供每年5000元獎助金，藉以提升托育服務品質。