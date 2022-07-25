市長林右昌期許，工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。（陳彩玲攝）

立委蔡適應提及，市民體育中心伴隨基隆人很長時間，使用頻率高。（陳彩玲攝）

基隆市民體育活動中心年久失修，市府斥資8千多萬元修繕，今日上午舉行開工典禮。（陳彩玲攝）

基隆市民體育活動中心年久失修，每逢下雨室內就會漏水，市府斥資8千多萬元修繕，今日上午舉行開工典禮。市長林右昌期許，工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。

市民體育活動中心建築老舊，每逢下雨就會漏水，導致室內積水、牆壁反潮情況嚴重，市府將投入8128萬餘元，更新室內網球場地坪、屋頂、機電消防設備等，以及前棟公車處建築結構補強。林右昌說，在立委蔡適應協調下，獲中央補助4500多萬元，市府自籌3500多萬元。

林右昌指出，近年因疫情因素，國內公共工程推動困難，期許監造單位及營造廠商要通力合作，讓工程順利推進，並特別叮囑承、監造廠商，在施工期間務必做到「確保工程品質」、「抓緊施工時間」、「注意施工安全」、「協調圓滿順暢」及「貫徹績效責任」等5大要點，期能以安全為前提，順利推動工程進行，讓民眾在多雨氣候下，有更舒適的室內活動空間可以使用。

蔡適應提及，市民體育中心伴隨基隆人很長時間，使用頻率高，自己曾經參加活動，屋頂確實有漏水情形，因此向中央爭取預算改善，不過，這段時間物價上漲金額高，尤其是鋼鐵、水泥原料，希望廠商能按進度如質如期完工，他強調，現有很多工程一棒接一棒，未來若有機會接棒市長會延續下去。

教育處表示，市民體育活動中心前棟的公車處辦公室耐震係數不足，將併同這次工程辦理結構補強，施工期程270日曆天。