自行車傳動零組件製造商久裕興(4559)原先計劃在年底前掛牌交易，不過，考量現前的資本環境及上市作業時程變化，決定自行撤件，預計最快將在明年4月再重新送件。

久裕興專研自行車零組件花鼓及輪圈組製造，是台灣首家以冷鍛技術生產鋁合金花鼓的廠商；近年來將技術提升與電機結合，開創電動自行車傳動零組件。其中，所生產的花鼓產品在全球的市占率約10%，近三年來積極拓展智慧製造生產線，以及碳纖維高端產品。

久裕興原本在今年6月30日向證交所遞件申請掛牌上市，但考慮到大環境，決定自行撤件，最快將待明年4月再重新送件。久裕興企業創立於1971年，總部位於台中市大雅區，目前股本6億元，全體董事持股比為22.2%。

久裕興2022年首季營收3.07億元、年增2.3%，但因大陸封控，影響深圳廠出貨，稅後純益227.5萬元、年減36.1%，每股純益0.04元。目前產品包括單速及變速鐵鋁合金花鼓、碟式花鼓、碳纖複合材質花鼓、鋁合金輪圈組、碳纖複合材質輪圈組等相關產品，旗下自有品牌包括FACTOR(登山車相關產品)、NOVATEC(自行車花鼓及輪組)、JOYTECH(自行車散珠花鼓)等等。