統一發票獎號。

111年5、6月期統一發票今（25）日開獎，千萬特別獎號出爐為46438476，特獎號碼為54769852，以上8位數位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元。

頭獎號碼3組分別為17858097、94045042、05236836，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

至於今年3-4月統一發票千萬特別獎及200萬特獎，還各有3張及1張未領獎，財政部提醒，民眾記得在9月5日之前完成兌領，以免跟財神擦身過。

財政部表示，3-4月統一發票中獎號碼，千萬特別獎獎號為「32220402」；200萬特獎號碼為「99194290」。

財政部進一步說明，今年3-4月期未領1千萬特別獎發票共三張，其中有兩張開在雙北地區，分別為台北市大安區徐杯杯粉圓仙草的125元發票、新北市淡水區挪威森林Motel的980元發票；另一張未領千萬中獎發票，則是在Google play花990元購入應用程式。至於200萬特獎未領中獎發票僅一張，是在台北市大同區同合順企業開出。