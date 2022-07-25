花蓮縣環保局為減少東大門夜市垃圾量，2018年規畫建置全台首座「環保餐具清洗中心」，卻因選址問題延宕多年，最後選定四八高地興建，目前正同步辦理用地分割撥用及工程細部設計調整，預計下月招標。（羅亦晽攝）

花蓮縣環保局為減少東大門夜市垃圾量，2018年規畫建置全台首座「環保餐具清洗中心」，2019年獲中央核定6760萬元經費後，廠房卻因選址問題延宕，最後選定四八高地興建，不過花蓮縣審計室年初發現該案用地尚未完成分割及撥用，且規畫設計還在進行，甚至沒有相關的管運計畫及相關意見調查，恐造成後續經營風險，要求改善。環保局表示，工程因疫情缺工缺料，目前正同步進行用地問題及細部設計調整，預計下月招標並擬定營運計畫。

花蓮東大門夜市是遊客必訪之處，每年均創下百萬消費人次佳績，環保局除輔導攤商不使用一次性餐具外，2018年也陸續規畫建置「環保餐具清洗中心」，減少一次性餐具增加廢棄物量，2019年10月獲行政院核定6760萬經費，原定2020年建設廠房，隔年啟用營運，但因原規畫建置地點屬商業區，受限於電力或氣體燃料使用規定，將廠房興建地移往七星潭旁的四八高地，導致計畫延宕。

花蓮審計室今在花蓮縣議會第19屆第22次臨時大會進行110年度花蓮縣總決算審核報告，指出「環保餐具清洗中心」興建地點直至今年1月底止尚未完成分割及撥用，計畫期程一再展延，且1月抽查時，發現該案尚辦理規畫設計，進度明顯落後，且啟用後營運模式，如經營者、租借者條件、收費標準、回收流程等無管運計畫可循，也沒有利害關係人意見調查分析可參，加上東大門夜市用地長期使用合法性，及其後續長期經營均存在不確定性，要求環保局應整合各方意見，落實風險管理因應。

廢棄物管理科長張華砡表示，目前正同步進行四八高地的土地分割程序及清洗中心的細部設計調整，由於疫情影響，不僅建物的原物料飆漲，甚至面臨缺工窘境，因此多次調整建置廠房相關經費，已從3000多萬元調整至5000多萬元，待核定完後，預計8月至9月辦理招標。

張華砡說，清洗中心工期預計是300個工作天，希望能順利發包並於明年完工啟用，環保局也會在工程期間，擬定相關的營運計畫，雖然清洗中心主要是針對東大門夜市非一次性的餐具，但因夜市有淡旺季，因此未來會嘗試和一些企業、餐飲店尋求合作，讓廠房能順利運作。