新北市八里文旦柚產季將在8月25日開跑，八里區農會也計畫在中秋節推出免運、消費滿千折百等活動，民眾只要在電商平台「小農電舖直銷站」預購，便可享雙重優惠。（新北市農業局提供）

新北市八里盛產文旦柚，因優越的地理環境，種植出來的柚子飽含豐富水分，果肉也是香彈多汁，由於產季將在8月25日開跑，八里區農會也計畫在中秋節推出免運、消費滿千折百等活動，民眾只要在電商平台「小農電舖直銷站」預購，便可享雙重優惠。

農業局指出，八里有優越地理環境，水果富含海水礦物質，加上排水良好的山坡地，環境不容易積水，適合種植文旦柚，由於今年陽光日照充足，因此文旦柚整體產值產量佳。

農業局表示，文旦柚果形短胖、呈紡錘型、底部微凹，外型可愛討喜，配合七夕情人節，八里區農會也在每年5月時，趁著柚子果實只有雞蛋大小時，套上同字樣的外框塑型，轉印出帶有LOVE、囍等幸福字樣的心型柚子，創造市場差異性，提高文旦柚價值。

八里區農會推廣部指導員李月寶表示，心型文旦柚相當難種植，成功率僅有5、6成，自家7分地果園內的600顆心型柚需要精心呵護，5月中旬套框時需要精挑細選，選擇表面光滑、色澤均勻的大果實，拆開塑膠框時需要小心翼翼，才可以確保字樣烙印成功。

八里農會理事長蔡秋煌說，目前八里文旦柚已經開放預購，民眾可以至「小農電舖直銷站」(https：／／www.gotobali.com.tw／)網站查詢，該網站也結合八里區各小農品牌，民眾至小農電舖直銷站預購文旦柚，還可享全館免運及消費滿千折百優惠。