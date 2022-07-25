國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選團隊。（摘自蔣萬安臉書）

國民黨台北市長參選人蔣萬安遲未公布競選團隊，被譏為「躺平族」。蔣萬安25日在臉書公布競選團隊，包括立委賴士葆、費鴻泰，擔任他的競選總部副主委，以及立法委員林奕華擔任競選總部總幹事，另公布12個行政區後援會榮譽總會長。

蔣萬安說，「有什麼需要，隨時跟我說！」是他決定投入選舉以來，最常聽到的一句話，這段時間他有許多前輩、好朋友們相挺，我們一同走遍台北的各個角落，台北隊早已培養了絕佳默契，共同為台北的未來全力打拚。

蔣萬安指出，他也很榮幸能夠請到經驗豐富、對台北市相當熟稔的賴士葆、費鴻泰兩位前輩，擔任他的競選總部副主委，以及立法委員林奕華擔任競選總部總幹事。三位都是優秀的在地立委，深耕基層多年，對於組織及市政議題，一定能給予最大的協助。

蔣萬安表示，議員陳永德、王浩將擔任他的競選總部執行總幹事，透過他們多年紮實議會問政經驗，將政策、地方組織、市民期待匯聚成最大的正向能量，一同提升台北市民的生活品質。

蔣萬安也感謝前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、費鴻泰、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安、賴士葆，將分別擔任台北市12個行政區後援會榮譽總會長。

蔣萬安說，除了有前輩們的豐富經驗作為最佳後盾，我們也有許多年輕的即戰力即將正式與大家見面，未來的台北隊，絕對是世代團結、經驗傳承，以打造共好台北為目標，一起努力前進。