92歲的前最高法院院長林明德本月8日辭世，司法院院長許宗力25日與司法院行政首長、最高法院院長吳燦等人，前往林前院長靈前致祭，表達對其景仰與哀思。

許宗力表示，林前院長為司法官第一期結業，從1956年派任新竹地檢處檢察官，到2001年自最高法院院長一職退休，奉獻司法近半個世紀，歷任多個重要職務，於擔任法官協會理事長任內，推動司法預算獨立入憲，奠下我國司法獨立的重要基礎。

最高法院院長吳燦表示，林前院長於最高法院院長任內，有感於司法公信力不足，乃因法官於審判中之角色定位不明所致，故力倡「起訴狀一本主義」，讓法官扮演完全的聽訟角色，並搭配第一審採堅實的事實審、第二審採事後審、第三審採嚴格的法律審。

吳燦說，林前院長的倡議，迄今仍為我國刑事訴訟之主要改革方向，足見林前院長之眼光長遠、慮事周延，其中「起訴狀一本主義」，業已於國民法官法中獲得實現，吾輩司法人員，將會致力於實現其中所表彰之公平法院精神，以慰司法前輩在天之靈。