台灣人氣部落客吳斐莉（Natalie）自帶空靈仙氣的氣息，深受粉絲喜愛，在IG上擁有33萬粉絲，而她近期和老公一起飛往新加坡、峇里島旅遊，她竟被新加坡移民署的工作人員誤認為自家老公的女兒，這件趣事也讓網友笑翻，意外掀起討論。

33歲吳斐莉第一站前往新加坡旅遊，她笑說一抵達就愛上當地，原因是「入境移民署的時候，我先入境然後再老公，移民官就問老公說：is your daughter？（她是你女兒？），哈哈哈哈哈，我真的笑鼠了。」

雖然被稱讚看似年輕，但吳斐莉也為老公緩頰說，「但其實看過老公的都知道，他看起來很年輕啦！屁孩的心30幾歲的外表。」她也笑稱：「只是可能昨天我淡妝直髮，移民官以為我不到18歲吧。」

此話一出，也引來不少網友虧她「你先生應該是先老起來放」、「整個旅途都因為入境這一句話開心了」、「你老公應該氣死吧」，面對有粉絲留言「比去賭城被問有18歲嗎還開心，超級年輕」，吳斐莉也笑回：「賭城必問。」

吳斐莉15歲從「奇摩家族」發跡，接著在「無名小站」走紅，曾經當過演員，演過偶像劇，後來在因緣際會下，開啟了模特兒的職業生涯，，之後認識大12歲的攝影師老公，雙方認識3年才正式交往，如今兩人結婚邁入第12年，感情依舊甜蜜穩定，吳斐莉也不時會透過社群網站分享夫妻日常、以及她的生活寫照。