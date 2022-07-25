台北市社宅品質屢遭質疑，台北市議員陳怡君今表示，她7月15日向柯文哲市長提出社宅漏水及缺失，市府修繕結案，但這兩天明倫社宅A棟10樓之公共區天花板仍漏水，漏水將近2年，根本沒有修好。陳怡君表示，讓原本的美意變成擾民。都發局表示，社宅相關設備缺失經住戶反映後，本局即通知物管及保固廠商即時處理。

陳怡君表示，台北市政府蓋了多處社會住宅，雖不能否認是市政政績，但在社宅的設計及施工品質，仍有諸多缺失疏漏，讓原本美意的政績成為擾民的成績。

陳怡君指出，她7月在施政報告質詢時向柯文哲市長提出社宅漏水及缺失，雖然市府後續進行修繕工作，也拍照結案表示已修繕，但這兩天明倫社宅A棟10樓之公共區天花板仍漏水將近2年，根本沒有修好。

她說，小彎社宅住戶入住後，衣櫃仍有幾戶呈現門關不起來的狀況、廣慈社宅民眾家中浴室門開闔有尖銳的怪聲。社會住宅的品質屢屢備受爭議。

陳怡君表示，明倫社宅有住戶投訴，之前會在社宅中常常燒金紙的租客被解約後，近日又出現有長輩多次在家中潑水，潑水範圍擴及公共走廊，造成走廊濕滑讓該樓層住戶摔倒的現象，物管跟都發局都無人聞問，僅只有在門口貼一張告示，相當消極。

陳怡君表示該戶為獨居長者，跟住戶有溝通上的問題，沒人關心長輩脫序行為的原因，扣點讓長輩搬離社宅也不是最終的解決辦法，請都發局協助社會局關心獨居長輩居住狀況，也還左鄰右舍一個安全的居住環境。

陳怡君要求都發局盡速解決住戶居住品質的問題，不要讓市府建設的美意造成民眾居住上的困擾。

都發局表示，社宅相關設備缺失經住戶反映後，本局即通知物管及保固廠商即時處理，另住戶於社宅內有各種生活反映，皆可透過社宅雲即時回饋及查詢處理進度，都發局於獲悉後皆會積極協助處理，個案有狀況時除依契約檢討外，亦會個案了解、協助，與住戶共同提升入住服務效率及居住品質。