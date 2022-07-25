詐騙簡訊橫行 藍委疑個資洩漏到犯罪集團手中

近期不少民眾都會收到大量詐騙集團簡訊，令人不堪其擾。國民黨立院黨團今開記者會要求政府相關單位拿出辦法來。國民黨團副書記長謝衣鳳更懷疑，個資已經洩漏到犯罪集團手中，像是她身邊男性友人就收到過「身材火辣凹凸有致的鐘點情人」簡訊，她則沒有，代表犯罪集團寄發簡訊明確知道對象性別。

國民黨團總召曾銘宗表示，投資詐騙簡訊幾乎天天發生、處處發生、時時發生，他個人就接到「國安基金投資顧問」的詐騙簡訊，但是國安基金哪來的投資顧問？真是亂七八糟，詐騙簡訊氾濫橫行，政府目前的查緝措施，顯然用處不大，民眾不堪其擾。

曾銘宗指出，近3年詐欺案件以去年最多，詐騙案件高達2萬4千件，被詐騙金額高達50億元，去年投資型詐欺較109年成長了71％，蔡政府面對各類型詐欺問題，還沒有個解決之道，呼籲內政部能夠將整體打擊投資型詐騙方案，提報到由行政院長主持的治安會報列管執行，由行政院協調法務部、NCC、金管會、警政署，全面打擊投資詐騙，確保國人權益。

藍委費鴻泰表示，投資型詐騙受害民眾越來越多。根據警政署詐欺犯罪及網路犯罪資料顯示，在詐欺犯罪被害人數上，108年被害人數34482人、109年36952人、110年44674人、今年1-6月份就高達23980人。網路犯罪發生被害人數，108年13026人、109年14756人、110年14942人、今年1-6月9039人。從各項數字上顯示，無論是投資詐欺還是網路詐欺都是逐年增長，受損的財務也是逐年增加，今年投資詐騙財損達3142517368元、網路詐騙財損達774151180元。

費鴻泰指出，包括他本人在內，每天都在刪除手機投資型詐騙簡訊，一天至少可以收到4則類似投資詐騙簡訊，如果不知情的民眾點入簡訊上的短連結，就有可能遭到詐騙陷阱，個資遭到竊取。費鴻泰進一步指出，連在立法院的辦公室電話，都會收到投資型詐騙電話，警政署刑事局調查，為何詐騙電話號碼，能夠無孔不入，打進公務機關電話上。

副書記長謝衣鳯表示，投資詐欺件數4年來逐年遽增，107年發生1435件，損失金額8.29億元、108年發生1894件，損失金額8.02億元、109年發生2852件，損失金額10.27億元、110年發生4904件，損失金額20.83億元，投資型詐騙案成長了7.95％，顯見詐騙投資佔非常高的比例。

謝衣鳯質疑，金管會主委黃天牧曾表示，「金融犯罪應該列為金融機構的內控重點，以防堵金融犯罪。」，但目前為止，完全不知道金管會、警政署成效如何？在防制金融犯罪有達到更好的成效？但是民眾卻感受到，收到更多詐騙罐頭簡訊。從今年2月以來，行政院的「金融犯罪打擊平台」到底做了什麼？詐欺件數不斷攀升，今年7月20日行政院「打擊詐欺策略行動綱領」中，要發送反詐騙簡訊1億2千萬則，但效果如何？民眾每天刪不完的詐欺罐頭簡訊，警政署刑事局詐騙簡訊的攔阻率只有6％，希望行政院「打擊詐欺策略行動綱領」真的能夠降低詐騙簡訊發生。