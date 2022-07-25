中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，據農委會統計，推估下半年受影響的量約3600公噸。為響應政府支持漁民的號召，崇越集團旗下的安永集團推出新品石斑魚漢堡，然而一顆要價200元，售價難免讓民眾卻步。集團創辦人郭智輝表示，這漢堡不是賣吃飽，而是賣給喜歡台灣的人。

安永集團今(25)日舉辦「台灣健康好魚新品發表會」，發表新成立的「樂魚 Blue Fish」漢堡新品牌，推出石斑魚、虱目魚、旗魚、海鱸等6款台灣魚漢堡新鮮上桌，其中石斑魚漢堡一顆要價新台幣200元。

有民眾表示，已有速食業者推出石斑魚漢堡，假如一顆200元，恐影響民眾的接受度。

郭智輝表示，吃有分吃得飽、吃得健康、吃的感覺，我們的石斑魚不是賣吃飽的，是要賣給愛護地球、喜歡台灣的人，每周的銷售量要看民眾的熱情有多少，但我們盡量開拓市場來幫助台灣的漁民。

郭智輝指出，除了在台灣，我們在海外如越南、馬來西亞、新加坡、印尼、中國大陸、日本、美國等都有公司，但如果只是單純吃魚，頂多是吃營養、熱量和感覺，而且替代品也很多，於是我們萃取魚的營養和功能，例如做成石斑魚膠原蛋白面膜，將魚做成高貴的原料，漁業得到加值才能行銷全球。

郭智輝表示，目前正在和外貿協會合作共同打造一個平台，也就是以石斑魚做成優質的月子餐來服務華人地區，因為不是每個人都能去月子中心和請月嫂，只要把石斑魚月子料理包買來加熱，吃1個月不會胖又健康，既賣鄉愁也賣功能。

農委會主委陳吉仲表示，目前延養超過3000公噸，活魚賣到東南亞的通路都非常順暢，會遠超過原先預估300公噸的好幾倍，期待透過安永等業者協助石斑魚內外銷、加工、料理等，必能將危機應變成轉機。

陳吉仲說，現在國內響應支持漁民的業者超過100家，例如全聯、摩斯、安永集團等，目前麥當勞也在談石斑魚漢堡的合作，這樣優質的石斑魚就能賣到國內外。

台灣麥當勞表示，麥當勞重視並希望多選用在地食材，將進一步瞭解評估。