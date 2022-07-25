縣府完成芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園整建工程後，8月6日回原場地舉辦鄧雨賢紀念音樂會「夏日･三線情」，首次採用戶外野餐音樂市集呈鄧雨賢的音樂，8月14日文化局演奏廳辦理《東情西調．夏日音樂會》，重返台灣民謠的黃金年代。

縣長楊文科表示，芎林鄉是鄧雨賢家族世居之地，亦是他最後任教場所，創作的歌謠作品影響無數代台灣人，縣府每年舉辦紀念音樂會，今年其中1場以別開生面的野餐方式舉辦。

當天3人成行的前60組民眾，分享「新竹縣政府文化局粉絲專頁」7月26日發布的《夏日･三線情》宣傳影片貼文及出示按讚畫面，即贈送「驚喜野餐大禮包」！

文化局長李安妤表示，鄧雨賢音樂文化公園整建完成後，群樹的清新綠蔭搭配大片草地，成為極佳的野餐園區，往年舞台表演的音樂會，將改採野餐音樂市集方式呈現。

野餐音樂會在8月6日下午2點半到5點，邀請在地客家子弟黃子軒與山平快，在地傑出演藝團隊揚音樂集、銅好重奏團、艸雨田舞蹈劇場、新竹直笛合奏團，巴雀藝術、糖糖先生及木箱鼓等團隊演出。

8月14日下午2點半在文化局演奏廳辦理《東情西調．夏日音樂會》，由作曲家馬定一運用現代編曲手法改編鄧雨賢歌曲，並精選西方古典樂曲相為呼應，邀請鋼琴家黃方亭博士、新銳小提琴演奏家歐之瑀及男中音胡庭維共同演出，打造一場「跨世代、輕浪漫、微詩意、濃悸動」東西共融的節慶音樂會。

7月30日上午9點起，文化局服務台開放索票，活動詳情請至新竹縣政府文化局官方網站或粉絲頁查詢。