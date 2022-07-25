大陸國台辦近日在官方微博「國台辦發布」發布《「九二共識」系列微講座》影片，25日發布系列影片最終第8集，由大陸國台辦發言人朱鳳蓮講述「『九二共識』與『一國兩制』是一回事嗎？」，指出兩者有明顯區別概念，批評民進黨故意將兩者混為一談，但仍無法推脫摧毀兩岸互信基礎、破壞兩岸關係和平發展局面的責任。

朱鳳蓮說明，「九二共識」是現階段推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎，也是兩岸有關方面授權海基會、海協會協商達成，各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

她指出，這明確界定兩岸關係的根本性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中，均堅持一個中國的原則，並構成兩岸關係發展的政治基礎。這讓海基會、協會在此基礎上，建立制度化的協商與聯繫機制，進行一系列的商談，為改善與發展兩岸關係發揮重要作用。

朱鳳蓮指出，「一國兩制」則是大陸提出實現國家統一後的制度安排，時間點遠早於「九二共識」。她說明在1979年大陸官方開始實行和平統一方針，逐步形成「一國兩制」的科學構想。

朱鳳蓮表示，民進黨故意將「九二共識」與「一國兩制」混為一談，目的是為利用台灣部分民眾對統一的疑慮心理，誤導台灣民眾、煽動兩岸對抗。為其否定「九二共識」而破壞兩岸關係找藉口、開脫責任，以利其推行台獨。

但她強調，無論民進黨怎麼歪曲，但一手摧毀兩岸互信的基礎、破壞兩岸關係和平發展局面、損害台灣民眾切身利益的責任是無法迴避、推脫的，更希望兩岸民眾可以推動在「九二共識」共同政治基礎上，盡快改善與發展兩岸關係，提升兩岸民眾的利益福祉。