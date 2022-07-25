民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、新竹棒球場爭議中，國民黨發言人黃子哲諷刺林智堅跟民進黨台北市長參選人陳時中可以組一個「林時差」的組合，同時都有著三差，責任感差(落跑)、誠信差(死不認錯)、政績差(留下一堆爛攤子)。

黃子哲說，林智堅過去就力挺陳時中選台北市長，還要他當領頭羊，林智堅被提名後，還稱要與陳時中及林佳龍共同連線打選戰，足見惺惺相惜之情誼。

黃子哲說，林智堅的論文抄襲爭議不斷，如今可說誠信盡失，這與陳時中至今仍護航高端，拒不承認自己擋過BNT一個樣，都是謊話連篇。而新竹球場一啟用就問題百出，前市長林智堅滿臉豆花，難道陳時中是想要複製林智堅「球場之亂」的豐富經驗到台北市？還是陳時中嫌自己的仇恨值還不夠高嗎？

黃子哲諷刺林智堅與陳時中兩人可以組「林時差」最佳cp組合，同時都有著三差：責任感差(落跑)、誠信差(死不認錯)、政績差(留下一堆爛攤子)，真的非常差。林智堅對於陳時中的推薦與邀約，陳時中是否會「我願意」呢？