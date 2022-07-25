民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴燒不停，除了林的委任律師黃帝穎呼籲，民進黨與林智堅團隊今（25日）也召開記者會，要求台大社科院院長蘇宏達迴避林智堅的論文審查。對此，中廣董事長趙少康狠酸記者會內容「空洞、可笑」，也喊話「面對黑箱質疑最好的方式，就是把一切攤在陽光下！」

趙少康今以「護航林智堅 民進黨想鬥臭蘇宏達」，痛批繼陳明通發表4000字聲明、林智堅接著開記者會澄清論文原創後，林智堅團隊今又召開記者會「批鬥蘇宏達教授，要求他迴避論文審查。」趙表示，他昨晚就已經呼籲綠營「懸崖勒馬，不要帶給社會極端負面教育」，也嘲諷道，今日記者會內容「果然空洞，真是丟人現眼又可笑。」

趙少康質疑，蘇宏達發給台大社科院學生的信件，以「醜聞」形容林智堅論文門事件，「同時提醒學生誠實、紀律和榮譽的重要，何錯之有？」他指出台大已因該事件校譽受損，「甚至立即要求所有碩、博士畢業生的論文，提交時必須進行原創性比對，就是要設法止血，確保自家碩博士生的學歷不貶值」，因此蘇以「醜聞」形容該事件一點都沒錯！

趙少康也狠酸民進黨，若不讓蘇宏達主持審定會，「難道要找陳明通主持才符合『公平』？」他指出蘇在信函中稱「委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院榮譽」，表示「這是對台大校譽的使命感，跟文人的風骨！」

最後趙少康也「建議」民進黨，若如此擔心蘇宏達審查立場偏頗，「就跟我一起要求台大公開透明的審查 ，全程直播審查會過程 ，把一切攤在陽光下，也把陳明通多年來在台大三研所、國發所、政治所指導過的所有碩、博士論文全都公開、交叉比對吧。」更指出「公開透明、反黑箱」是民進黨長久以來的政治理念，若民進黨問心無愧，就讓證據說話，「面對黑箱質疑最好的方式，就是把一切攤在陽光下！」