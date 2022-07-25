臺灣首個大型永續型生技創投鑽石生技投資(6901)今日登興櫃，每股參考價35元，股價一飛沖天，盤中最高曾衝至300元，收盤股價為286元，漲幅達580.95%，成功吸引多頭人氣，生醫族群歡天喜地，易威(1799)、東生華(8432)、泰福-KY(6541)、明達醫(6527)等7檔個股全數收在漲停板，股王藥華樂(6446)持續在520元處整理，收在525元、股后晶碩(6491)收在432元，漲1.41%，帶動上市櫃生醫指數大漲2.4%、1.6%，成為盤面上強勢焦點之一。

鑽石生技投資次登錄興櫃只有釋出1600張流通，主要投資標的合一、醣基受到外界期待即將進入爆發期，股價一路狂飆，盤中一度衝至300元，隨後漲幅縮減，收盤股價為286元。中天生技(4128)、合一(4743)持有鑽石生技比例為28.88%、15.99%，股價也受到激勵，收盤價分別為58.9、191.5元，漲幅各為2.79%、2.96%。

泰福-KY用於治療嗜中性白血球減少症的生物相似藥TX01(專利藥名Nypozi)，近日已獲得加拿大衛生部(Health Canada，HC)批准藥品經營許可證(drug establishment licence，DEL)，可合法進口加國，上市販賣，將力拚年底前上市。加拿大為全民健保制，泰福生技銷售策略將採全權授權模式，在進行銷售前，相關事項持續協調進行。依據IQVIA巿場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症TX01(原廠參考藥物為Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場截至2021年6月的過去12個月銷售額為近一億元加幣。