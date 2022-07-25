勞動部25日公布最新無薪假統計，目前總計有2,969家事業單位，實施人數2萬1,690人正在實施無薪假，與前一周相比，家數增加118家，人數增加935人。製造業在前一周出現小幅波動，勞動部官員表示，這一周製造業的人數占超過一半，又出現2家規模較大的製造業事業單位因訂單減少而實施無薪假。

勞動部25日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,969家，實施人數2萬1,690人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

隨著COVID-19疫情趨緩，卻還是看到有上百間的事業單位新增通報無薪假，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，支援服務業、住宿及餐飲業、運輸及倉儲業都增加了家數，這些主要還是受到疫情、邊境管制影響。

黃維琛指出，值得注意的是，在這一周新增的人數中，「有超過一半集中在製造業」，在今年的疫情中較為少見。他解釋，在實施無薪假的製造業中，有一家印刷電路板實施約270人、另有一家工具機實施約50人，主要集中在這兩個事業單位，在初步了解後，兩業者都坦言，主要是因為訂單變少，因此與員工協議要實施無薪假，但是否這會變成產業趨勢、或是個別廠商情況，仍需繼續關注。