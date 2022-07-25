2021年5月台灣疫情爆發至今，ViewSonic積極協助教師迎向數位教學新常態，並與19個縣市合作建立培訓基地、培育認證教師，讓數位互動教學深入台灣各個角落，迄今全臺逾95％中小學註冊myViewBoard。近八成教師已學會使用myViewBoard數位教學平臺，是最多教師使用的數位教學系統。

ViewSonic董事長朱家良指出，經濟合作暨發展組織（OECD）於2018年進行五年一次的教學與學習國際調查（TALIS）顯示，臺灣教學現場使用科技的普及度只有15％，在所有受訪國家中敬陪末座，如今，在ViewSonic的努力下，臺灣在教育科技的表現已經有所翻轉。這次的調查指出，將資訊科技融入教學的頻率，總是使用和經常使用的比例在今年5月前高達65％，在6月的疫情中更高達了89％，現在我們努力的目標是在9月開學後如何在新常態教育下維持高比例，並且繼續增長。

為了幫助老師克服疫情期間遠距教學的挑戰、並迎戰教育新常態，無論是實體、線上、混合教學都能輕鬆因應，ViewSonic啟動一系列教師數位增能計畫，包括開設1,000場實體與遠距研習課程，協助超過15萬名教師註冊使用myViewBoard。

此外，ViewSonic更針對老師、具師資培育資格的學生們舉辦教學設計競賽，提升其創新教學與設計互動教學教案的能力。「2022全臺數位教學現況大調查」肯定了ViewSonic在教育科技推廣的成果，高達78％的教師已會操作myViewBoard，73％的教師更進而使用myViewBoard的即時回饋功能，以增進教學趣味性和互動性、帶來更好的教學體驗，進而提升學生學習成效。 myViewBoard數位教學平台專為互動教學與協作設計，包括個人版與學校版，提供簡單好用的功能與多元的教學素材，可大幅提升課堂的互動性，提升教學成效，廣泛獲得使用，目前全球用戶數超過700萬。