再增2例本土BA.5！南部船廠疑爆群聚 男「重複感染」接觸12人陽性

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞指出，上周本土Omicron BA.5亞型變異株共檢出2例社區感染，其中一例與接機相關。而另一例是南部船廠人員，感染源則待釐清，其接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性，職場匡列118人，其中10人陽性。

其中接機感染的個案，是60多歲男性，7月5日至機場接送2名德國入境的家人，其中一人在隔日獲知機場採檢陽性確診，因家人定序為BA.5，隨後個案與入境家人再次採檢出現陰轉陽，兩人定序都為BA.5，目前掌握接觸者共12人，其中2人陽性，CT值大於35，不過個案曾在5、6月確診過，研判應為舊案，暫無社區傳播情形。

另一例本土社區感染為南部船廠人員，曾在5月18日確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，之後快篩陽性，因為疑似為重複感染，送至進行基因定序卻認為BA.5，經疫調顯示其家人共3人，1人陰性2人陽性，Ct值20左右，兩位都有再送定序，結果還未出爐。

截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型。

1名南部船廠人員染BA.5，接觸者118人採檢，10人陽性。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性(以下稱案A及案B)。案A為家庭群聚感染，於今(2022)年7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診(為7月18日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，案A列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排案A及另1名同行家人(兩人均無症狀)採檢均陽性，基因定序均為BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，案A相關接觸者共12人，10人檢驗陰性，2人陽性(Ct>35)但均為今年5月或6月曾確診個案。

案B為南部船廠人員，5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性(Ct 17)，基因定序為BA.5，為重複感染確診。接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性(Ct介於21-22)，基因定序中。職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性人員8人為新確診個案(Ct介於23-36)，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案(Ct介於30-37)，其中Ct ≤30共7例，基因定序中。本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消，並積極催種相關人員之第2次追加劑疫苗接種。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為23例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月29日至7月16日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自德國及印度(各2例)，泰國、日本、英國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國及泰國(5例)，美國、日本及韓國(各4例)，越南、法國及荷蘭(各3例)，新加坡及英國(各2例)、菲律賓、義大利及巴西(各1例)移入。