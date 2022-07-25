7月23日在北藝中心欣賞《摘心米其林》，恭喜梁志民導演以及果陀劇場，結合了北藝中心周邊的美食，從士林夜市切入，完成《摘心米其林》這部北藝中心的開幕演出作品，充滿音樂、舞蹈與歡笑！

談談導演梁志民，若以年紀來定義，在我看來，他是中生代的藝術工作者；但事實上，我認為他的優秀表現，已足以稱作為資深藝術工作者。

「我們想像、我們創造、我們分享，對了！就是『分享』！愛是會越給越多的，果陀的每一個作品，不管形式手法、悲喜笑鬧，最核心的一塊價值——『愛』，永遠不變。34年前初出茅蘆、衝州撞府的小夥子如此，到現在我們亦如是。」這是節錄於志民臉書的一段話，也讓我深受感動。

由志民所創立的果陀劇團，從成立至明年，即將滿35週年，非常的不容易！長久以來，志民在我心目中，就是一個有才氣、有活力，會工作、會玩又懂美食，並且總是全力以赴做事的藝術工作者，而不管是投入於劇場的愛、樂於分享的愛，帶給觀眾的愛，始終如一。

欣賞果陀劇場《摘心米其林》，真的再一次感受到志民又拼、又衝又充滿愛的精神。非常恭喜志民與果陀劇場，相當精彩、令人過癮的一場演出！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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