桃園市長選情備受關注，代表民進黨出征的林智堅仍勤跑地方衝刺選票。林智堅今(25日)在臉書透露，參訪祥儀機器人夢工廠時，剛好遇到正在參加機器人研習營的同學們，於是現場跟同學PK「科技足寶機器人」，果不其然，還是同學「技高一籌」！這段經驗也讓他說，未來也會一步一步去完成鄭文燦市長的規劃，延續智慧城市及亞洲矽谷計畫，讓桃園在下一個世代，繼續領先。

林智堅在臉書談到，祥儀企業是桃園的在地企業，創立40年，從齒輪馬達起家，專研核心技術站穩全球市場。近年除了繼續研發各種機器人，更推廣機器人教育，讓孩子更早接觸科技，邊玩邊學，培養下一個世代的競爭實力。他認為要打造產業的競爭力，每一個齒輪都至關重要，人才跟環境缺一不可。就像祥儀企業一樣，一步一腳印，從齒輪到機器人技術，讓台灣的產業進軍世界。

正因如此，林智堅說，未來也會一步一步去完成鄭文燦市長的規劃，延續智慧城市及亞洲矽谷計畫，積極培育科技人才、推動新創產業、打造產業發展的環境，每個齒輪順利轉動，讓桃園在下一個世代，繼續領先！