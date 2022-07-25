近幾個月，韓國貿易赤字惡化，加上外資大幅出脫手中韓股並出走，韓元兌美元匯價還是很弱勢，且陸續創13年新低。

為了壓制通膨大漲，韓國不斷採取升息手段，無奈聯準會調高利率更加激烈，外資也選擇向美元資產靠攏。2022年迄今，韓元兌美元貶值約9%左右，是亞洲表現最差國家之一。

另外，因進口成本大增，外加韓元不振，韓國2022上半年進出口貿易，僅有兩個月是順差，高達4個月都是逆差，且元月赤字還一度衝到48.3億美元，創至少20年來最大。2022年前6個月，韓國累計貿易逆差至少有100億美元。

25日早盤，韓元兌一美元在1308.68附近游走，匯銀專家預估，2022年底時，韓元應該還有3%走貶空間，約來到1,350價位附近。花旗甚至預測，韓元在未來3個月內就有機會下探1,350關卡。

至2022年7月底，7個月內韓元可能5個月都是走貶格局，價位預估應會回到技術線型支撐點1,302附近。若用韓元2009至2014年區間價，以斐波那契(Fibonacci)回檔50%方法來分析，發現與韓元2020年3月以及6月時大貶類似。因此，推估韓元還可能續貶。

斐波那契回檔線，又稱黃金分割線，是由13世紀末義大利數學家斐波那契所發明，是廣泛用於現代的外匯或期貨等一種技術分析。可利用不同回測型態0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%以及100%，來預測主要指數未來走勢。

除了匯市，韓股在2022年也慘遭大幅拋售。美元升值下，外資拚命把資金流入海外市場，加上韓股股息殖利率也只有台灣一半左右。因此，韓股這陣子也一直被外資當成提款機，賣超比買超要多很多。

根據估算，韓股主要KOSPI指數繼2020以及2021年賣超後，2022年迄今，已被外資狂賣115億美元左右。同時，規模已膨脹至全球第3大的NPS(韓國國民年金)，計畫在2023年再增加海外投資持股2.5%，來到30.3%。在排擠效應下，韓股持有的比例將減0.4%至15.9%。

法國外貿銀行(Natixis)認為，韓國央行應繼續升息來扶持孱弱韓元。所以，韓國從2021年8月開始升息，至今雖已加了175個基本點是不夠的，要想韓元走強，未來還得繼續調高利率才對。