印度第15位總統慕爾穆今天宣誓就職，原住民女性身分讓她備受關注。雖然總統在印度是虛位元首，但慕爾穆的出線，顯示原住民及女性在印度社會及政壇的地位正持續提升。

64歲的慕爾穆（Draupadi Murmu）出身印度東部奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民部落，她在18日舉行的總統選舉中以壓倒性票數擊敗屬於菁英階層的的前財政部長及前外交部長辛哈（Yashwant Sinha），當選總統。

森索族是印度加爾克漢德（Jharkhand）和西孟加拉（West Bengal）兩省人口最多的原住民族群，印度獨立後被政府列為「表列部落」（Scheduled Tribes），以提升他們的社會經濟地位。

與「表列部落」一起被印度政府納入保護的族群還有「表列種姓」（Scheduled Castes），使用「表列」一詞是為了避免歧視。在過去，「表列種姓」的族群普遍被稱為「賤民」。

印度智庫學者、前印度留台學生校友會會長夏海娜（Namrata Hasija）今天向中央社表示，印度社會和大多數其他亞洲國家一樣，傾向於族長制或父權制，婦女一度被視為二等公民，但印度自獨立以來，女性地位已逐漸獲得提升。

夏海娜說，就女性在政壇及社會上的地位與發展狀況而言，印度可謂十分領先，早在1966年已出現女性總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），而英蒂拉．甘地在1980年又二度當選總理。

此外，印度迄今已出了兩位女總統，在慕爾穆之前有2007年上任的巴蒂爾（Pratibha Patil）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）現今內閣78名成員中，有11人是女性，包括財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）和婦女暨兒童發展部長伊拉尼（Smriti Zubin Irani）。

相較之下，印度首屆總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）在1947年上任時，只有1位女性內閣成員。

印度政壇其他女性領袖尚包括：印度國大黨（INC）主席桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）、西孟加拉省（West Bengal）省長班納吉（Mamata Banerjee）等。

目前印度國會人民院女性議員約占14%。雖然和印度獨立之初約4.4%相比，增長幅度不算很大，但印度政府確實採取行動提升女性參政率，包括嘗試立法保障議會女性席位，以及成立婦女培力組織等。

慕爾穆今天就職，夏海娜表示，雖然總統在印度是象徵性的虛位元首，但也不是隨隨便便可以選出來的，慕爾穆在政界服務長達25年之久，廣獲民眾支持，確實代表女性及原住民地位的提升。

她補充，在階級觀念上，印度原住民在甚為開明，婦女未受歧視，且在政府的「鄉村自治制度」（Panchayati Raj）下，女性也有保障名額，但表列部落得到的機會原本就比主流社會少，因此慕爾穆當選總統更是別具意義。（編輯：郭中翰）1110725