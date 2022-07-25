基隆市中正公園兒童遊戲場闢建至今已超過60年，因遊具、環境老舊，市府計畫「希望之丘親子遊戲設施再造工程」，今日舉行開工典禮，斥資數千萬，打造為多元、多齡的親子遊戲基地。

市長林右昌表示，他上任後，提出希望之丘整體規劃，其中親子遊戲場是最後一塊拼圖，是基隆人共同記憶，令人印象深刻的是恐龍溜滑梯，因當地地形複雜又有高低差，過去遊戲空間被切割成許多區塊，以現代標準來說，有很大的改善空間，市府在3年前進行整體規劃。

林右昌指出，規劃設計過程中，市府邀孩子王、大小玩咖、幼教老師、特公盟、專業設計團隊等各界夥伴，藉景觀平台跨局處會議協調，最終方案出爐，運用地形高差規劃設計溜滑梯，配置不同年齡層遊具與休憩空間，改造原有廁所空間及在屋頂增加平台，考量進出口動線安全，做了仔細考量與設計。

都發處長徐燕興表示，「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程案」是基隆第一個參與工作坊，透過民眾的參與，展開一連串相關培力課程，凝聚遊戲場改造力量，傾聽在地聲音，藉此釐清各年齡層需求與建議，進行收斂、整合，並依其參與成果辦理遊戲場規劃設計。

都發處提及，這項工程獲中央經費支持，發包經費6400萬餘元，預計明年2月前完工，施工過程，保存既有親子大象，並調整位置，另全區排水設施、遊戲設施、遊戲塔、廁所進行改造，完工後將成為大家新的夢想遊戲基地。