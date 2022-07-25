總統府前副祕書長羅智強今日舉辦記者會，宣布將輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩，並拿出「祕密武器」輔選，「祕密武器」則是20輛宣傳公車，但這20輛宣傳公車卻是由羅智強的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈所義助，效仿羅智強2018年時義助韓國瑜100輛宣傳公車。對此，柯志恩表示，在資源有限下願意，芳盈願意把他的募得的政治獻金支持我，真的相當感動。

羅智強說，2018年韓國瑜的民調遠遠落後陳其邁，而他當時將募到的第一桶金，第一個一百萬元，出了100輛公車來幫助韓國瑜，這件事情在當時造成了很大的轟動，連帶的拉抬了韓國瑜的選情，陳芳盈因此銘記在心，也想效仿。

羅智強表示，柯志恩是很優秀的參選人，但她最大的障礙不是能力、不是專業，最大的障礙是「宣傳」，羅智強說，他從南到北行走，看到高雄真的是嘆為觀止，滿山遍也都是民進黨參選的看板，作為在野黨參選人，真的很辛苦，所以第一件事情，就是要讓柯志恩能夠在高雄被看見。

陳芳盈說，這次他把募來綿薄的經費，以競選宣傳公車的方式，義助柯志恩，雖然不多，但仍願意幫助柯志恩，因為她對柯志恩非常有信心，並表示「柯志恩是最棒的高雄市長」。

柯志恩則表示，確診前智強有提到神祕計畫，但沒有提到是由陳芳盈所捐助，今天得知後相當感動，芳盈是第一次從政，非常不容易，但在資源有限下，卻願意把他的政治獻金支持我，讓我有柯志恩頭像的公車在高雄市，我真的覺得不可思議。

柯志恩說，這次的選戰非常拮据，知道國民黨無法提供資源，包含去高雄選舉一直要把政治獻金拿出來，因為真的很需要大家幫忙，高雄很多人不認識柯志恩，因為真的比較晚下去，許多重要地區看板的位置，都已被民進黨的議員佔好，得知芳盈願意這樣幫助我，當下真很激動，非常感謝芳盈。