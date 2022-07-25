新北市五股區陸一里長王章鳳2020年明知轄內5名鄰長因故不克前往里幹部文康聯誼活動，王女基於照顧、回饋里民，找來5名里民頂替參與，並偽造未參加的鄰長簽名。由於王章鳳事後察覺不法，自行自首，新北地院依偽造文書印文罪判處5月徒刑，緩刑2年。

判決指出，五股區公所2020年辦理「里、鄰長文康聯誼活動」，編列每人3840元預算，並規定若地方鄰長不克參加，可以允許鄰長的配偶、直系血親或配偶直系血親代理參加，王章鳳2020年9月間明知轄內有5名鄰長無法參與，但卻邀請其他里民參與，並偽造未參加鄰長的簽名，涉嫌圖利他人。

新北地院指出，王章鳳去年1月間自首，坦承犯行，考量她基於照顧、回饋里民的心態才犯案，出發點尚屬良善，且犯後已將不法利益全數繳回五股區公所，彌補損害，另外，王女擔任里長期間也盡力為里民服務，有多次獲獎殊榮，表現尚佳，因此依偽造文書印文罪判處上述徒刑。

另外，針對起訴的貪汙罪部分，因聯誼活動是五股區公所主管事務，王章鳳僅基於里長身份，交辦或主動協助辦理報名、簽到事項，她也沒有利用里長身份等影響承辦公務員，因此未構成成罪要件。