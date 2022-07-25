現代人工作繁忙、生活壓力大，大部分人長期外食，也沒時間、心力運動，除了要面臨變胖的危機，還可能增加罹患癌症的風險，據調查顯示，110年國人10大死因的第一名為癌症，每年有5萬多人死於癌症，因此營養師彭逸珊分享「彩虹飲食」，透過攝取不同顏色的食物，獲得不同的營養素，像是紅色的番茄中含有茄紅素，能幫助降低癌症風險，同時也可以擁有健康的飲食，幫助減重。

彭逸珊在臉書粉專發文，根據最新的資料統計，110年國人10死大死因分別為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

彭逸珊表示，除了第七名的事故傷害以外，其他9種都與飲食密切相關，平時我們用什麼食物餵養身體，就會獲得怎樣的回饋，像是習慣大魚大肉、菸酒不忌、餐餐必須重口味的人，身體負擔較大，很容易年紀輕輕健康就出現問題，因此她分享「彩虹飲食」，讓大家能吃得安心又健康。

▎紅色：紅色食物含有茄紅素，能降低癌症風險，食物包含番茄、紅椒、西瓜等。

▎橙色：橙色食物含有類胡蘿蔔素，能預防心血管疾病，食物包含南瓜、胡蘿蔔、木瓜等。

▎黃色：黃色食物含有葉黃素，能保護眼睛，預防黃斑部病變，食物包含羽衣甘藍、地瓜葉、玉米等。

▎綠色：綠色食物含有兒茶素，能預防失智、幫助減重，食物包含茶類。

▎藍色：藍色食物含有花青素，能強化泌尿系統、維持大腦健康，食物包含藍莓、葡萄、紫高麗菜等。

▎紫色：紫色食物含有白藜蘆醇，有助於抗老化，食物包含桑葚、葡萄等。

▎黑色：黑色食物含有多醣體，能幫助提升免疫力，食物包含木耳、菇類等。

▎白色：白色食物含有蒜素，能預防心血管疾病，食物包含大蒜。