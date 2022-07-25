新竹街口攻城獅球團於25日宣布容毅燊合約期滿不續約，正式離隊成為自由球員。容毅燊於攻城獅效力兩季，上季曾於辛巴、吳岱豪同時缺陣時力扛禁區。儘管上場時間較少，但容毅燊於日常訓練總是帶來100%能量，幫助團隊維持良好訓練品質。除了積極投入訓練外，容毅燊時常利用休假期間踴躍參與球團公益活動，特別是關懷偏鄉孩童，也時常陪同LIONEERS Jr. Team孩童共進晚餐，展現陽光大男孩的親和力！

攻城獅球團決議合約期滿後不續約，容毅燊將離隊成為自由球員，未來若有機會也不排除再續前緣。攻城獅球團也祝福容毅燊能追求更棒的發展機會，持續於籃球路上展現精彩表現。

容毅燊也特別感謝獅紫軍整季的支持，容毅燊表示，「謝謝攻城獅球團這兩年的照顧，特別是教練團日常給予的指導，很高興能成為攻城獅家庭的一份子，跟大家一起拼戰！也謝謝全台最死忠的獅紫軍們，每一場都能看見你們賣力吶喊，你們的支持是我的最大動力，永遠不會忘記這兩年的所有回憶。」