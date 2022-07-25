台大社科院長蘇宏達將召集審定委員會調查民進黨桃園市長參選人林智堅論文案。民進黨今天大動作開記者會質疑蘇宏達政治立場，要求蘇宏達迴避。對此，國民黨則反嗆民進黨，此舉有如「卡管案」再現，繼卡管之後，再度公然試圖介入大學自治，這種試圖以政治力施壓獨立調查的作為讓人遺憾。

國民黨文傳會副主委林家興表示，《憲法》及《大學法》皆規範講學自由與大學自治，林智堅論文抄襲疑雲，在台大學中華大學皆已接受檢舉並進入調查程序，相信審定委員皆會經兩校頒布之程序，以客觀與公正的方式進行。民進黨立委鄭運鵬及律師黃帝穎竟以蘇宏達個人之政治傾向不符己意就要求迴避，這不但並不符合臺大校內相關要點規範，更是對審定委員會之人員組成進行政治審查。

林家興指出，學術標準無關藍綠，就連當年著名的反服貿學者、台大經濟系鄭秀玲教授都已經對林智堅論文提出嚴謹的質疑，民進黨竟還以蘇宏達愛發表言論，「反對民進黨，支持國民黨」為由，要求蘇宏達迴避，這不僅前所未聞，更是繼「卡管」案之後再度公然試圖干預大學自治。

國民黨青年團前總團長、台大國發所碩士呂謦煒質疑，民進黨開這場記者會，不就是民進黨對大學所施加的壓力？如今在民進黨「全黨救一人」為林智堅硬拗護航的情況下，難道連學術調查人員都需要得到民進黨的認可？學術殿堂必須淪為民進黨的一言堂？

林家興指出，民進黨在學術倫理審定前，就將藍綠大帽子戴在審定委員會之上，以政治鬥爭手法干預大學自治領域，難道是為了林智堅若遭判定學術抄襲而提前「鋪哏」？「要未審先判別人的未審先判」，不覺得荒謬可笑嗎？學術倫理與藍綠無涉，實際上無論政治傾向是否偏向特定政黨，都已有不分黨派的學者、政治人物針對林智堅論文案提出質疑，難道這種質疑都是「偏頗」？

林家興強調，國民黨堅定捍衛學術自由，聲援台大與中華大學的獨立自主調查，呼籲兩校都應不畏當權者之政治打壓，秉持客觀與公平之審定程序，維護台灣高等教育的學術聲譽。