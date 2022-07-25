南市消防局長李明峯（左）感謝85歲的沈黃雪娥（中）善行義舉。（張毓翎攝）

台南市東山區東原國小校友沈振來，事業有成後希望回饋母校，2018年以母親名義，設置「公益信託沈黃雪娥教育基金」助學，今年轉型為「臺南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會」，期許將資源擴及更多層面，第一個個案為捐贈東原消防分隊1輛災情勘查車，希望藉此提升山區救災能量，保障居民更安全的生活環境。

「公益信託沈黃雪娥教育基金」年資助偏鄉學童的學習、圖書、獎學金基金，基金會希望能將資源投注到其他公益項目，於今年初，轉型成「臺南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會」，基金會表示，這次捐贈當地消防單位的災情勘查車，之後希望將愛心的觸角，深入在地極需幫助的弱勢家庭。

此次捐贈案是由當地義消顧問詹文忠引線下，沈黃雪娥得知東原消防分隊急需要汰換老舊災情勘查車，立即洽談捐贈事宜，該車具備四輪傳動、拖船勾等裝備，機動力強，可行駛於崎嶇、狹窄難行及溼滑的山路，且配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備。

台南市消防局25日在東元消防分隊舉辦捐贈儀式，85歲的沈黃雪娥親臨現場見證，市議員劉米山、李宗翰、沈家鳳、東山區長呂煌男等人都到場觀禮，並讚賞基金會的善行義舉；此外，消防局長李明峯也前來頒贈感謝獎牌。

李明峯說，災情勘查車主要負責載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場的救援工作，感謝民間慷慨捐贈這輛價值約130萬元的災情勘查車，造福地方及人群，他會請同仁小心愛護、保養這輛車。

台南市東原災情勘查車沈黃雪娥捐贈