片中蔡卓妍（左起）、劉青雲及何珮瑜聯手破案。（華映提供）

警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合蔡卓妍（阿Sa）和林峰聯手，打造出最生猛血腥的連環奇案。劉青雲在片中演出分不清現實和幻覺的前警探，常陷入自我對話的狀況，神情幾近瘋顛，但又必需充滿偵破奇案的智慧，再加上連場的動作場面，讓他笑說：「這次的演出難到讓我想退出演藝圈了。」

《神探大戰》25日公佈電影正式預告，帶出電影中的主題「與怪物戰鬥，小心自己變成怪物」及「最邪惡的魔鬼，最喜歡扮天使」顯現極致的正義與犯罪只是一線之隔。劉青雲在電影中扮演執著辦案到妻離子散的瘋狂神探，直到開始出現思覺失調的症狀，即便在退出警隊後流落街頭，但仍是追著各個懸案一邊分析案情卻又一邊出現幻覺，覺得嫌犯不停在和自己說話，總是穿著黃色雨衣穿梭街頭。

拍攝時韋家輝甚至完全沒有清場，讓劉青雲騎著腳踏車直接騎到車水馬龍的街頭，攝影則在天橋上和街邊拍攝，馬路上沒人發現有個影帝正在拍戲，劉青雲和韋家輝默契十足，沒有猶豫直接騎入車陣之中，邊騎邊演。

劉青雲近來為《神探大戰》宣傳，因為疫情該片一再調整上映日期，而他則是近1年多沒有接拍新作，笑說：「疫情影響了我對很多事情的看法，也更珍惜身邊的人，甚至更了解自己的房子。」他表示以前不工作也不一定會待在家裡，但疫情下只能待在家，難得提及並讚美感謝太太郭譪明，「老實說，結婚那麼多年，我從來沒有那麼久的時間對著我太太，我現在才知道我娶了個什麼樣的人，就是娶了個好女人。」

劉青雲表示雖然在家時間變多了，但和太太的磨擦並沒有變多，「只是我以太常在外面工作，家中很多東西根本不知放在哪，現在我全都知道了，而且很多家電現在我都很上手了，關心家人的時間變多了，想想以前只知道拼命工作，這1年追回很多以往忽略的事，雖然並非在心甘情願的狀況下做到，但就好像拍戲一般，人在悲涼的環境中才會更珍惜。」電影8月19日上映。