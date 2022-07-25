新制教召官兵在射口警戒，防來犯解放軍進行突擊作戰。陳怡誠攝

「國軍漢光38 號實兵演習」於7月25日至29日實施，第三作戰區以當面敵情威脅為作戰演練場景，並延續先前圖上兵推結果，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」作戰進程，結合全民總力實施作戰計畫演練，務實驗證部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫之效能。而6軍團並首度秀出國土防衛所使用的「戰壕」系統，以30天的存糧對來犯解放軍進行突擊作戰。

陸軍第三作戰區則實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，特別仿照「俄烏戰爭」中，烏東反抗軍對抗俄軍的進攻；因此6軍團也特別在八里區的灘岸間，挖設了「戰壕系統（trench system）」，並以部署反裝甲武力，模擬全力截擊登岸共軍。

位於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，同時在旁設置鋼刺蝟等設施，阻絕敵軍進犯。壕溝內部蜿蜒曲折、長度近百公尺，包含多個步槍掩體，及存放30天彈藥及糧食的儲存點，以利延長持續戰力，且所有設施均在受徵用民間廠商重機具協助下，由新制教召官兵建製堆疊而成，其作業時間3至7天，主要依照預警時間及敵情威脅逐次逐日改善防禦工事。