台北市今舉行萬安演習。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今下午1時30分至2點舉行萬安演習，台北市長柯文哲前往市府路空橋視察街區道路防空避難演練，再前往虎林變電所視察關鍵基礎設施搶救演練。他表示，防空演習需要落實，絕不是只有喊「抗中保台」就可解決。

今年台北市的萬安演習，發放空襲警報後，首度實施全市行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上。若勸導後仍拒不配合，可依《民防法》第25條規定，裁處3萬元到15萬元罰鍰。

此次演習也進行關鍵基礎設施虎林變電所遭致空攻受損、波及民房家屋情形，磨練警、消、醫護人員災害救援、傷患救護及收容安置應變作為。

柯文哲下午前往市府路空橋視察街區道路防空避難演練，副市長黃珊珊則到中央指定的信義區廣居里視察防空疏散避難，兩人前往虎林變電所會合，進行關鍵基礎設施搶救演練。

柯文哲致詞表示，近年來共機頻繁擾台，特別在今年2月爆發俄烏戰爭，所有這些事情告訴我們必須居安思危，戰爭是需要準備的，今年2月特別找兵役局長交代，今年的萬安演習必須依據實況來演練。

柯文哲說，過去半年來，北市開始做很多準備，本來中央規定直轄市只需要一個里來執行「車停人就近疏散」的防空疏散演習，不過為了徹底動員，今天台北市12行政區、456個里，加上所有公務機關、市場、商場百貨、捷運徹底實施。

他表示，另外為了達到教育目的，在台北市將盡300所的幼兒園、中小學也在6月17日暑假開始之前完成全面演練，國防是全民的事情，希望國民教育向下扎根，特別要給學生正確的防空避難知識。

柯文哲指出，剛才在市府的空橋上面，透握視訊畫面觀看個視訊點同步演練情況，雖然只有短短半小時，但市府團隊準備將近半年，從防空避難設施的清查、設置APP，讓市民知道最近的防空洞在哪裡，演練人員的講習、實際場勘準備，今天雖只有30分鐘，但完整呈現北市做的準備。

柯文哲說，最後還是感謝大家的努力，在演習結束後會針對發現的問做更徹底的檢討，他強調防空演習是需要落實執行的，絕對不是只有喊「抗中保台」就可以解決的，他會要求演習後再徹底檢討一遍，要讓台灣真正可以達到防空避難的實際能力。